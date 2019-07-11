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Kocaeli'de NATO petrol boru hattından hırsızlık

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:12
Kocaeli'de NATO petrol boru hattından hırsızlık

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde NATO petrol boru hattından akaryakıt hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tepecik Mahallesi eski İstanbul yolu mevkisinde NATO petrol boru hattından akaryakıt hırsızlığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler olay yerine gittiklerinde terk edilmiş halde boru hattına bağlanmış bir düzenek ve hırsızlık olayında kullanılan kamyonet buldu.

Jandarma ekiplerince Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, olaya karıştığı tespit edilen M.A, Y.A, V.A, H.M. ve F.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:12
  1. petrol boru hattı

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