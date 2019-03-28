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Kocaeli’de maaşları artan belediye işçileri “Para bizde” şarkısıyla oynadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan ve KHK kapsamında kadroya giren işçilere 635 TL ödeme yapılması için imzalar atıldı.

28 Mart 2019 Perşembe 14:00
Kocaeli’de maaşları artan belediye işçileri “Para bizde” şarkısıyla oynadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan ve KHK kapsamında kadroya giren işçilere 635 TL ödeme yapılması için imzalar atıldı. Ücretlerinde artış yapılan işçiler, sevinçlerini “Para bizde” şarkısı eşliğinde oynayarak gösterdi.


Kanun Hükmünde Kararname ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kadrosuna geçen taşeron işçilere 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 635 lira ek ödeme yapılacak. Hizmet-İş Sendikası ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında varılan anlaşma için belediye binası önünde imza töreni düzenlendi. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ile belediye çalışanları katıldı.



“Eskiden belediyeler maaşı verdiği zaman başkanlar kendini kahraman ilan ediyordu”


Törende alınan kararın bir hediye değil hak olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “İşveren konumundayız. Burada da elimden geldiği kadar her zaman adaletli, çalışanı kendim gibi, çalışan kardeşlerimizin yerine kendimi koyarak hep sözleşmeleri imzaladım. Çalışan kardeşlerimiz maaşını almadan ben maaşımı almadım. Eskiler bilir, eskiden belediyeler maaşı verdiği zaman belediye başkanları kendini kahraman ilan ediyordu. Yani maaş vermek büyük bir başarıydı. Çünkü belediyelerin çoğu bizden önceki dönemde maaş veremiyordu. Ve çok şükür 15 senedir işçimi hiç mağdur etmedim. Gününde maaşını, ikramiyesini, mesaisini ödedim, ödemeye de devam ediyoruz. Allah hükümetimizden razı olsun, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun” dedi.



“Sözleşme yaptıysak onun gereğini yerine getirmek yöneticilerin namusudur”


Türkiye’nin ekonomik olarak durumunun iyileşmesinin belediyelerin yönetimine de yansıdığını belirten Karaosmanoğlu, “Daha çok çalıştık, ürettik ve Türkiye’nin bütçesi iyileştikçe belediyelerin de bütçesi düzeldi. Kocaeli’de çok harika hizmetler yaptık. Bunu kiminle yaptık? İşte memurumuzla, işçimizle, çaycımızla, temizlikçimizle, operatörümüzle hep beraber yaptık arkadaşlar. Öyleyse bir sözleşme yaptıysak onun gereğini yerine getirmek yöneticilerin namusudur, şerefidir. Hep buna dikkat ettik. Her yıl enflasyon arttıkça ki bu yıl enflasyon biraz yüksek çıktı, o farkı alacaksınız. Aşağı yukarı 3 bin küsur arkadaşımız var. Ve aylık bürüt olarak 635 TL elinize geçecek. Ama bu bir haktır biz hakkı yerine getiriyoruz” diye konuştu.



Maaşları artan işçiler “Para Bizde” diyerek göbek attı


Konuşmaların ardından Başkan Karaosmanoğlu ve Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ersoy arasında karar imza altına alındı. İmzaların atılması sonrasında maaşlarında yapılacak artışa sevinen işçiler, Büyükşehir bandosu eşliğinde “Para Bizde” adlı şarkı ile göbek atarak sevinçlerini ortaya koydular. Uzun süre belediye önünde kararı göbek atarak kutlayan işçiler, belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:00
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