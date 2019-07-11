Kocaeli'de lise öğrencisinin öldürülmesi davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cesedi gömülü halde bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ecem Balcı'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile tutuksuz 5 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 16 Şubat 2018'de Gölcük'te ormanlık alanda toprağa gömülü halde cesedi bulunan lise öğrencisi Ecem Balcı'yı tasarlayarak kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süleyman Kara ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanıklar K.A, N.K, Y.K, İ.D. ve avukatları katıldı.

Baba Gökhan Balcı ve avukatı Aslıhan Şen de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, Ecem Balcı'nın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun henüz gönderilmediği belirtildi.

Tanık olarak ifade veren H.D, başka bir dosya kapsamında sanık Kara'nın zorunlu müdafiliğini yaptığını belirterek, olayla ilgili bilgisinin olmadığını anlattı.

Mahkeme heyeti, maktul hakkındaki otopsi raporunun Adli Tıp Kurumundan gelmesinin beklenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Duruşma sonrası açıklama

Avukat Aslıhan Şen, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, Adli Tıp Kurumu raporunun gelmesinden ardından esasa ilişkin mütalaanın açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Davalı tarafın yargılamayı uzatmak için bir kişiyi ısrarla tanık olarak dinletmek istediğini savunan Şen, mahkemeyi meşgul etmeye yönelik taleplerin reddedildiğini, artık Adli Tıp Kurumu raporunu beklediklerini ifade etti.

Baba Gökhan Balcı da sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, "Benim kızımı öldüren katil ağırlaştırılmış müebbet cezası alana kadar ben bu adliyeye gidip geleceğim. Mutlaka benim kızımın katili en ağır cezayı alacak." diye konuştu.

- Olay

Değirmendere Hacı Halit Erkut Lisesi 10. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ecem Balcı, gördüğü kanser tedavisi nedeniyle okul yönetimine başvurarak 27 Aralık 2017'de eğitimine ara vermiş, 5 Ocak'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamayan annesi Esra Ercömert ise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından 16 Şubat 2018'de yapılan açıklamada soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda kayıp kızın cesedinin, Gölcük ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulunduğu bildirilmişti.

Süleyman Kara, Balcı'yı tasarlayarak kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmış, soruşturma kapsamında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltına alınan K.A, R.Ö.Y, N.K, Y.K. ve İ.D, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Bu arada 15 Ocak 2018'de, Kandıra ilçesi Kerpe beldesinin sahil kesiminde yer alan Kartal Kayalıkları mevkisinde denizde, Ecem Balcı'nın annesi Esra Ercömert'in cesedine ulaşılmış, yetkililer olay yerinin yakındaki sırt çantasında intihar notu bulmuştu.

İddianamede, tutuklu sanık Süleyman Kara hakkında "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlaması yöneltilen diğer sanıklar için ise 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.