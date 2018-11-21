Kocaeli'de lise öğrencisinin öldürülmesi davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cesedi gömülü halde bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ecem Balcı'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile tutuksuz 5 kişinin yargılanmasına devam edildi.



Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 16 Şubat'ta Gölcük'te ormanlık alanda toprağa gömülü halde cesedi bulunan lise öğrencisi Balcı'yı tasarlayarak kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süleyman Kara ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan diğer sanıklar K.A, R.Ö.Y, N.K, Y.K, İ.D. ve avukatları katıldı.



Duruşmada, lise öğrencisinin babası Gökhan Balcı ve avukatı da hazır bulundu.



Tutuklu bulunduğu Bandırma 2 No'lu T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan tutuklu sanık Kara, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Söz verilen tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme Heyeti Başkanı, bazı sanıkların tutuklu sanık Kara'yı savunmaları üzerine, "Siz, hakkınızdaki suçlamalara cevap verin. Sizin işiniz Süleyman Kara'yı savunmak değil. Onun avukatı var. O işi zaten yapıyor." şeklinde uyardı.

Duruşmada tanık M.E.D. ise beyanında, Ecem'in arkadaşı olduğunu ve sorunlarını kendisiyle paylaştığını söyledi.

Sanık Kara'yı babasının arkadaşı olmasından dolayı tanıdığını söyleyen M.E.D, Ecem'in, annesi Esra E'nin Süleyman diye biriyle gönül ilişkisi olduğunu anlattığını ancak bu kişinin Süleyman Kara olup olmadığını bilmediğini belirtti.

Ecem'in, annesinin eski kocası tarafından tecavüze uğradığını kendisine söylediğini anlatan tanık M.E.D, Ecem'in, teyzesinin kocası tarafından da cinsel istismara uğradığını anlattığını dile getirdi.

Sanık avukatı da Ecem'in günlüğüne cinsel tacize uğradığını yazdığını ancak söz konusu günlüğün teyzesinin kızında olduğunu, mahkemeye sunup sunmadığını bilmediğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Ecem Balcı'nın otopsi raporunun gönderilmesi için yazılan yazıya cevap verilmemesi nedeniyle raporun akıbetinin sorulmasına, anne Esra E'nin intiharına ilişkin dosyanın istenilmesi için tekrar yazı yazılmasına, beyanlarda adı geçen Aslı A'nın tanık sıfatıyla zorla getirilmesine, Kadın Meclisi yetkililerinin davaya katılma taleplerinin reddine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 31 Ocak 2019'a erteledi.

Öte yandan adliye önünde Ecem Balcı'nın yakınlarıyla sanık Süleyman Kara'nın yakınları arasından sözlü tartışma çıktı. Polis araya girerek, olayı büyümeden önledi.



- Duruşma sonrası açıklama



Duruşma sonrası baba Gökhan Balcı, yaptığı basın açıklamasında, tanıkların verdiği ifadelerde kızını karalamaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Yakınlarının davranışlarını gördük. Biz adaletle yolumuza devam ediyoruz. Kızımın suçsuz ve günahsız bir şekilde öldürüldüğünü burada ispatladık. Kendileri de itiraf ettiler. İstedikleri kadar kendilerini aklamaya çalışsınlar, başaramayacaklar. Kızımın katili en ağır cezayı alacak inşallah. Adalete güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Duruşmayı izleyen Kadın Meclisi üyeleri de ellerinde Ecem Balcı'ya ait fotoğraf ve pankartlarla adliye önünde bekledi.