Kocaeli'de "kumar" operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacı Halil Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "kumar oynatmak ve yer temin etmek" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Ayrıca aynı iş yerinde sigara içenlere de cezai işlem uygulandı. Operasyonda kumar oynama makineleri, bilgisayar, çeşitli düzenekler ve 5 bin lira kumar parasına el konuldu.

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