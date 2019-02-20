Kocaeli'de kültür-sanat

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, şubat ayının son haftasında 4 oyun seyirciyle buluşacak.

Matei Visniec'in yazıp Bilge Emin'in yönettiği "İlerleme" adlı oyunda, Ahsen Gül Ever, Başar Alemdar, Cemal Aldıç, Erdem Irmak, Nuri Karadeniz, Seçil Mutlu Oğuz ve Serhat Güzel rol alıyor.

Bosna savaşının ardından terk etmek zorunda kaldıkları evlerine büyük bir acıyla dönen ailenin dramını anlatan oyun, yarın ve 22 Şubat Cuma günleri saat 20.00, 23 Şubat Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahnede izlenebilecek.

- "Minik Bulut Minnak"

Aytek Mete Elgün'ün yazıp yönettiği "Minik Bulut Minnak", SDKM Büyük Sahnede 24 Şubat Pazar günü saat 14.00'te, 27 Şubat Çarşamba günü saat 11.00 ve 13.00'te çocuklar için sahnelenecek.

Eserde, yağmur yağdıramayan küçük bir bulut olan "Minnak"ın, küresel ısınmayla mücadelesi anlatılıyor.

- "Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor"

Erdoğan Hasan Cengiz'in yazıp yönettiği "Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor" adlı oyun, 26 Şubat Salı günü saat 11.00 ve 14.00'te, SDKM Oda Tiyatrosunda izlenebilecek.

Oyunun konusu şöyle:

"Hacivat Karagöz'den kendine bir iş bulmasını ister, bunun üzerine Karagöz, kendine odunculuk işini uygun görür ve ormana ağaçları kesmek için yola çıkar. Hacivat, Karagöz'ün bilinçsizce doğaya zarar vermesine mani olmak ister fakat engel olamaz. Hacivat, mahalle esnafı ve çocuklarla anlaşarak, Karagöz'e kurmaca bir oyun oynar. Karagöz, hatasını anlayarak, ormanların ve ağaçların canlıların yaşamındaki önemini kavrar."

- "Oyalananlar"



Emir Özbek Yıldız'ın yazıp Volkan Dinç'in yönettiği "Oyalananlar" adlı oyun ise 27 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosunda izlenebilecek.

Özel bir şirkette, terfi bekledikleri sırada işten çıkarılan iki adamın intikamını konu alan oyunda, Bülent Baytar, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu ve Utku Oğuz rol alıyor.