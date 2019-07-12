0553 313 94 23

Kocaeli’de KPSS sınavı için ulaşıma ek sefer

Büyükşehir Belediyesi’nin seyahat kartları ve KOBİS işlemlerinin yapılabildiği mobil ofis karavanı Cebeci sahilinde hizmet veriyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:43
Kocaeli’de KPSS sınavı için ulaşıma ek sefer

Büyükşehir Belediyesi’nin seyahat kartları ve KOBİS işlemlerinin yapılabildiği mobil ofis karavanı Cebeci sahilinde hizmet veriyor.


Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” 12 ilçeye kuruldu. Kocaeli’nde yaz turizminin en önemli noktalarından birisi olan Kandıra’da vatandaşların “KOBİS” sisteminden yararlanması için mobil ofis karavanı Cebeci sahiline konuşlandı. Kocaeli’nin özellikle yaz aylarındaki gözde tatil merkezlerinden olan Kandıra’nın Mavi Bayraklı Cebeci Plajına da KOBİS istasyonu kuruldu. Cebeci’de tatil yapan vatandaşların akıllı bisikletlerden faydalanmaları tatillerine ayrı bir güzellik katıyor. KOBİS istasyonu yaz mevsimi süresince faaliyette olacak. Seyahat kartları ve KOBİS birimleri olarak tasarlanan karavan 9-14 Temmuz tarihleri arasında Cebeci sahilinde vatandaşlara hizmet verecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında faaliyete geçirdiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” projesi il genelinde hızla yayılıyor. 3. etapla birlikte 2019 yılında Kocaeli genelinde 71 istasyon, 864 adet akıllı park ünitesi ve 500 akıllı bisikletten oluşan KOBİS istasyonları 12 ilçeye kuruldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekili Dülger’in 15 Temmuz mesajı
    1. Milletvekili Dülger’in 15 Temmuz mesajı
    2. "Pucca"ya hapis cezası
    3. Burhaniye’de pano yangınını itfaiye..
    4. İran uyardı: “Sınırlarımıza yönelik..
    5. PKK'nın elebaşları tek tek avlanıyor
    6. Ayvalık’ta 114 mülteci yakalandı
    7. Afyonkarahisar'da ambulansla otomobil..
    8. Afyonkarahisar'da çobanlık yapan iki..
    9. Batan teknenin imdadına deniz polisi..
    10. Suriye sınırına topçu bataryası ile..
    11. Su alan teknede mahsur kalan balıkçı..
    12. Sakal ekimi hakkında merak edilenler
    13. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2...
    14. Görüntüleri ortaya çıktı! Cem..
    15. Esad rejimi İdlib’e yine saldırdı: 7..
    16. Başkan Büyükkılıç, "Türk Milleti her..
    17. UMED- Trend Micro Bilişim Akademisi’ne..
    18. FETÖ ile irtibatlı 9 hakim ve savcı..
    19. Menteşe Belediyesinden atık getirene,..
    20. Karalar Dünya Belediyeler Birliği Eş..
    21. Şehzadeler’den ovada hummalı çalışma
    22. Pazaryeri’ndeki şelale keşfedilmeyi..
    23. MSB'den "15 Temmuz" paylaşımı
    24. Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini..
    25. Türkmen Yolu’nda ikinci etap..
    26. Vali Toraman: Muhtarlık önemli bir..
    27. Bacağı korkuluklara sıkışan çocuğu..
    28. Mürted Üssü’ne bir Rus uçağı iniş..
    29. Peugeot, temmuz ayına özel ÖTV..
    30. Çevre Bulvarında asfaltlama çalışması..
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!