Kocaeli’de KPSS sınavı için ulaşıma ek sefer Büyükşehir Belediyesi’nin seyahat kartları ve KOBİS işlemlerinin yapılabildiği mobil ofis karavanı Cebeci sahilinde hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin seyahat kartları ve KOBİS işlemlerinin yapılabildiği mobil ofis karavanı Cebeci sahilinde hizmet veriyor.

Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” 12 ilçeye kuruldu. Kocaeli’nde yaz turizminin en önemli noktalarından birisi olan Kandıra’da vatandaşların “KOBİS” sisteminden yararlanması için mobil ofis karavanı Cebeci sahiline konuşlandı. Kocaeli’nin özellikle yaz aylarındaki gözde tatil merkezlerinden olan Kandıra’nın Mavi Bayraklı Cebeci Plajına da KOBİS istasyonu kuruldu. Cebeci’de tatil yapan vatandaşların akıllı bisikletlerden faydalanmaları tatillerine ayrı bir güzellik katıyor. KOBİS istasyonu yaz mevsimi süresince faaliyette olacak. Seyahat kartları ve KOBİS birimleri olarak tasarlanan karavan 9-14 Temmuz tarihleri arasında Cebeci sahilinde vatandaşlara hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında faaliyete geçirdiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” projesi il genelinde hızla yayılıyor. 3. etapla birlikte 2019 yılında Kocaeli genelinde 71 istasyon, 864 adet akıllı park ünitesi ve 500 akıllı bisikletten oluşan KOBİS istasyonları 12 ilçeye kuruldu.

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