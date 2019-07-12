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Kocaeli’de KPSS sınavı için ulaşıma ek sefer

Kocaeli’de hafta sonu KPSS’ye girecek vatandaşların sorun yaşamaması adına, Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşıma ek sefer hizmeti sunulacak.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:15
Kocaeli’de KPSS sınavı için ulaşıma ek sefer

Kocaeli’de hafta sonu KPSS’ye girecek vatandaşların sorun yaşamaması adına, Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşıma ek sefer hizmeti sunulacak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım Park A.Ş., 14 Temmuz Pazar günü yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girecek öğrencilerin ulaşımında sorun yaşamaması için ek seferler düzenleyecek. Pazar günü yapılacak olan KPSS sınavı dolayısıyla 13, 170, 175, 190, 300, 435, 530, 630, 635, 640, 650, 710, 755 ve 10 numaralı hatlarla ek sefer hizmeti verilecek.


KPSS’ye girecek olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için düzenlenen ek seferler, 14 Temmuz Pazar günü hizmet verecek. Alikahya’dan 08.30’da kalkacak olan 13 numaralı hat Yuvam Akarca, Dünya Bankası üzerinden Umuttepe’ye gidecek. Kirazyalı’dan saat 07.30 ve 08.15’de kalkacak olan 170 numaralı hat ise sırasıyla Yarımca, İzmit, Umuttepe güzergahında hizmet verecek. Kirazlıyalı’dan 07.30 kalkış yapacak bir diğer 175 numaralı hat ise Çamlıtepe, İzmit güzergahından Umuttepe’ye ulaşacak.



190 numaralı hat ise 08.00’da Hereke’den hareket ederek sırasıyla Yukarı Hereke, Aşağı Hereke, Körfez, İzmit üzerinden Umuttepe’ye gidecek. 300 numaralı hat 07.00’da Dilovası’ndan hareket ederek Körfez, İzmit güzergahından Umuttepe’ye ulaşım sağlarken 435 numaralı hat da saat 07.30’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Garajın’dan çıkış yapıp Çayırova, Gebze, İzmit üzerinden Umuttepe’ye ulaşacak. 530 numaralı hat, saat 07.30’da Gebze Teknik Üniversitesi’nden hareket ederek sırasıyla Darıca, Gebze, İzmit, Umuttepe güzergahını izleyecek. 630 numaralı hat ise saat 07.30’da Yuvacık’dan hareket edip İzmit üzerinden Umuttepe’ye gidecek.



Bir diğer ek sefer olan 635 numaralı hat saat 08.30’da Bahçecik’ten kalkarak İzmit, Umuttepe güzergahını takip edecek. Döngel’den kalkacak 640 numaralı hat saat 08.00’de kalkacak ve İzmit üzerinden Umuttepe ulaşırken 650 numaralı hat da 07.40’da Havuzlubahçe’den kalkış yaparak İzmit üstünden Umuttepe’ye vatandaşları getirecek. 710 numaralı hat ise Gölcük’ten 08.00 ve 08.30’da kalkış yaparak İzmit üzerinden 750 numaralı hat da saat 07.30’da Karamürsel’den çıkış yaparak sırasıyla Gölcük, Başiskele güzergahı üzerinden Umuttepe ulaşacak. Son olarak Otogar’dan kalkan 10 numaralı hat da 08.00 ile 09.30 saatleri arasında 15 dakikada bir kalkacak ve KPSS’ye giren vatandaşları Umuttepe’ye götürecek.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:15
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