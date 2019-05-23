Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol çalışma alanına girerek ters döndü.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol çalışma alanına girerek ters döndü. Kazada sürücü ölürken yanındaki yaralı kurtulan eşi ise araç başında yaşlı gözlerle uzun süre kocasını izledi.



Kaza, Başiskele Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asaf Saner idaresindeki 41 RF 162 plakalı otomobil seyir halinde kontrolden çıkarak yol genişletme alanına girdi. Savrulan otomobil toprak yolda takla atarak ters dönerken içerisindeki sürücü Asaf Saner ve eşi Ayten Saner araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Ayten Saner’i araç içinden çıkartırken, sürücü Asaf Saner’in ise hayatını kaybettiği belirlendi.



Ölen eşinin cansız bedeni başında çaresizce ağladı

Araç altında kalarak hayatını kaybeden sürücünün eşi Ayten Saner, eşinin cansız bedenini yaşlı gözlerle izledi. Daha sonra ambulansa alınan yaralı Ayten Saner hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü belirlen Asaf Saner’in cansız bedeni ise olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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