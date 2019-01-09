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Kocaeli'de kayıp anne-kızı arama çalışmaları

Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen anne ve kızının bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında aile üyelerinden 5 kişi hakkında gözaltı kararı alındı

09 Ocak 2019 Çarşamba 12:09
Kocaeli'de kayıp anne-kızı arama çalışmaları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aile üyelerinden 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Körfez Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aile üyelerinden 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda Karabaş Mahallesi İskete Sokak'taki eve giden polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridine aldı.

Polis ekipleri, evde arama yapıyor.

Öte yandan Meryem ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen bölgedeki kazı çalışmaları da devam ediliyor.

- Olay

Körfez ilçesinde yaşayan, aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 12:09
  1. gözaltı
  2. Kayıp anne kız
  3. Meryem Tahnal

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