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Kocaeli'de kayıp anne-kızı arama çalışmaları

Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen anneyle kızının cesedinin gömüldüğü ihbar edilen yerde ara verilen kazı çalışmaları yeniden başladı

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:11
Kocaeli'de kayıp anne-kızı arama çalışmaları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen bölgedeki kazı çalışmalarına devam ediliyor.

Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta yürütülen çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren yeniden başlandı.

Soruşturma kapsamında, belirlenen bölgede Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesine ait 2 iş makinesiyle kazı çalışması gerçekleştiriliyor.

Geniş bir alanı kapsayan arama sahasında ekipler, iki uçtan çalışmalarını yapıyor.

Çalışma yapılan alanda yıllar içerisinde yükselme meydana geldiği düşünülerek, bölgenin olayın meydana geldiği zamanki seviyesine getirilmesinin planlandığı öğrenildi.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, kazı alanında iş makinelerinin açtığı yerlerde delil ve bulgu arama faaliyeti yürütüyor.

Kazı alanında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, bazı vatandaşların da çalışmayı izlediği görülüyor.

- Olay

Körfez ilçesinde yaşayan, aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

Polis ekipleri, incelemeler sonucunda çalışmaların dünkü bölümüne ara vermişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:11
  1. anne-kızı arama çalışmaları
  2. Kocaeli
  3. Körfez ilçesi
  4. Meryem ile kızı Melike Tahnal

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