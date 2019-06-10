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Kocaeli’de Kartepe’de bir fabrikada yangın çıktı

Kocaeli’nin Karatepe ilçesinde bir fabrika yaşanan patlamalar sonrasında yanmaya başladı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 05:15
Kocaeli’de Kartepe’de bir fabrikada yangın çıktı

Kocaeli’nin Karatepe ilçesinde bir fabrika yaşanan patlamalar sonrasında yanmaya başladı. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Yangın 04.30 sıralarında Karatepe Arslanbey Sanayi Bölgesinde bulunan bir cips fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arslanbey OSB içindeki bir Atık pil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaşanan patlamalar sonrasında başlayan yangında fabrika içinde gece vardiyasında olan 10 işçi dışarı çıkarıldı. Patlamalarla yanan fabrika alanına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahaleleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 05:15
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