Kocaeli'de karı koca evlerinde ölü bulundu Olayla ilgili çiftin oğlu gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, karı koca evlerinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fethi Ö'nün (49) işe gitmemesi üzerine Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evine gelen iş arkadaşlarına, çiftin 14 yaşındaki kızı kapıyı açtı. İçeri giren çalışanlar, Fethi Ö. ve eşi Dilek Ö'nün yerde hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, yaptığı incelemede, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Fethi Ö'nün silahla eşinin ise bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit eden polis, çalışma başlattı. Olayla ilgili çiftin oğlu Birkan Ö. (20) otomobiliyle seyir halinde olduğu Cami Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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