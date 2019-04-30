0553 313 94 23

Kocaeli'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Olayla ilgili çiftin oğlu gözaltına alındı

30 Nisan 2019 Salı 13:22
Kocaeli'de karı koca evlerinde ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, karı koca evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fethi Ö'nün (49) işe gitmemesi üzerine Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evine gelen iş arkadaşlarına, çiftin 14 yaşındaki kızı kapıyı açtı.

İçeri giren çalışanlar, Fethi Ö. ve eşi Dilek Ö'nün yerde hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, yaptığı incelemede, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Fethi Ö'nün silahla eşinin ise bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit eden polis, çalışma başlattı.

Olayla ilgili çiftin oğlu Birkan Ö. (20) otomobiliyle seyir halinde olduğu Cami Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 13:22
  1. Kocaeli'de cinayet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tel Rıfat kırsalında Türk Birliği’ne saldırıda 3 Türk, 1 OSÖ askeri yaralandı
    1. Tel Rıfat kırsalında Türk Birliği’ne..
    2. Salihli’de üretici kadın pazarı ilgi..
    3. Durbakayım güven tazeledi
    4. Hatalı park itfaiyeye zor anlar..
    5. Antalya’da ilkokulda korku dolu anlar
    6. MAKÜ Güreş Takımı Türkiye Şampiyonu..
    7. BAKKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu..
    8. Tosya Belediyesi, mesire alanlarında..
    9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    10. Büyükşehir’den “Yerel Hayvan Koruma..
    11. Kiraladığı evlerdeki eşyaları satıp..
    12. Sol sendikalardan 1 Mayıs zorbalığı!..
    13. Göynük Kanyonu’nda, ’An be an’ sergisi
    14. Kaburga ağrısı için hangi doktora..
    15. Öğretmenlere "dijital iletişim..
    16. Otokar IDEF 2019’da yeni zırhlı..
    17. Isparta’da ilk ve ortaokul..
    18. (Özel) Üniversite mezunu Hüsne..
    19. 15 Temmuz şehidi Mahmut Eren’e devlet..
    20. FETÖ’cü T24 sitesi sapkınlara sahip..
    21. Emniyet’ten radarla hız denetimi
    22. FETÖ'den aranan iş adamı sahte..
    23. Emekli polisler arasında silahlı kavga
    24. Niğde Hizmet-İş Sendikası Başkanı..
    25. Borsa ilk yarıda yükseldi
    26. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü..
    27. E-5’in cazibesiyle 217 milyon kazandı
    28. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    29. Herşeye rağmen zayıflayamıyorsanız...
    30. Seçer: "Mersin’de hummalı bir çalışma..
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Cübbeli Ahmet Hoca: Saadet'e oy veren kardeşlerimiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca: Saadet'e oy veren kardeşlerimiz...

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    İmamoğlu'ndan ucuz şov!
    İmamoğlu'ndan ucuz şov!
    28 Şubat kafalı doktor
    28 Şubat kafalı doktor