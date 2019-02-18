Kocaeli'de karaya oturan kuru yük gemisi açığa alındı Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan Letonya bayraklı kuru yük gemisi, açığa çekildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan Letonya bayraklı kuru yük gemisi, açığa çekildi. Babalı Dikili mevkisinde önceki gün sabah saatlerinde fırtına nedeniyle sürüklenen ve kıyıya 150 metre uzaklıkta karaya oturan Letonya bayraklı "Fehn Lyra" kuru yük gemisinin kurtarılması için 2 römorkörün sürdürdüğü çalışma tamamlandı. Kefken liman sahası açıklarına çekilen 89 metre uzunluğunda ve 2 bin 967 grostonluk gemi demirledi. Çalışmalar kapsamında yarın sanayi dalgıçlarınca geminin karinasından görüntü alınacağı ve hasar tespiti yapılacağı öğrenildi. Geminin, incelemenin ve Kefken Liman Başkanlığı'nca başlatılan idari tahkikatın ardından bölgeden ayrılmasına izin verileceği bildirildi. - Olay Babalı Dikili mevkisinde önceki gün Letonya bandıralı kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirilmişti. 8 kişilik mürettebatı bulunan kuru yük gemisi, daha sonra kıyıya yaklaşık 150 metre uzaklıkta karaya oturmuştu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekiplerinin kıyıda hazır bekletildiği, konuyla ilgili gemi kaptanının yardım taleplerinin olmadığını bildirdiği öğrenilmişti. Kuru yük gemisinin kurtarılması için dün başlatılan ve havanın kararması üzerine ara verilen çalışmalar, bugün yeniden başlamıştı.

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