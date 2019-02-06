Kocaeli'de kapkaç anı güvenlik kamerasında Gebze'de bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kapkaç yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, ilçede bir kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Afganistan uyruklu E.T'yi (19) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, olay anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.