Kocaeli'de kapkaç anı güvenlik kamerasında
Gebze'de bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı06 Şubat 2019 Çarşamba 16:19
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kapkaç yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede bir kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Afganistan uyruklu E.T'yi (19) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, olay anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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