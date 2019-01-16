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Kocaeli'de kamyonlardan hırsızlık iddiası

Kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:25
Kocaeli'de kamyonlardan hırsızlık iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesindeki bir kamyon garajındaki araçlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, H.S. (54) ve B.A'nın (38) İstanbul'dan gelerek hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiklerini belirledi.

Ekipler, aynı mahallede durdurdukları şüphelilerin üst aramasında 3 bin 200 lira, 3 cep telefonu, başkalarına ait kredi, banka kartları ile ehliyet ve kimlik kartı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüpheliler hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olduğu, H.S'nin aynı suçtan 10 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Bu arada polis ekiplerinin, ele geçirilen 3 bin 200 lira, 3 cep telefonu, kredi ve banka kartlarını sahiplerine teslim ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:25
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