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Kocaeli’de kaçak sigara ve içki operasyonu

Kocaeli’de düzenlenen operasyon sonucunda yapılan aramalarda 70 bin 800 paket kaçak sigara ve 649 adet kaçak içki ve içki yapımında kullanılan aromalar ele geçirildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:34
Kocaeli’de kaçak sigara ve içki operasyonu

Kocaeli’de düzenlenen operasyon sonucunda yapılan aramalarda 70 bin 800 paket kaçak sigara ve 649 adet kaçak içki ve içki yapımında kullanılan aromalar ele geçirildi.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından 16 Mart tarihinde il genelinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda İzmit ilçesi İstanbul istikameti Gültepe mevkiinde durdurulan bir tırda arama yapıldı. Yapılan aramada 70 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak Sigara ticareti yapmak suçundan Y.K. isimli şahıs gözaltına alındı.


Aynı tarihte yürütülen operasyon kapsamında Gebze KOM Grup Amirliği tarafından Darıca ilçesinde de operasyon yapıldı. İş yerlerinde arama yapan polis ekipleri şarküteri ürünleri sattığı tespit edilen bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 158 şişe etil alkol, 19 şişe gümrük kaçağı içki, 22 şişe el yapımı içki, 1 şişe el yağımı etil alkol, 449 adet küçük şişelerde içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Toplamda 649 adet kaçak içki bulunan dükkanda şüpheli şahıs E.A. gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan Y.K. kaçak sigara ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, kaçak içki satışı yaptığı iddia edilen E.A. da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:34
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