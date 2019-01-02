Kocaeli'de kaçak kazı iddiası
Gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı02 Ocak 2019 Çarşamba 15:14
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Alınan bilgiye göre, Derince Jandarma Komutanlığı ekiplerince Geredeli Mahallesi Alacakese mevkisinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan A.C, F.R, A.Y, K.K. ve A.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda metal dedektörü, kazma, keser, çekiç, levye, kürek, kırıcı ve delici matkap ile bıçak ele geçirilmişti.
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