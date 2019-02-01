Kocaeli'de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, hafif ticari araç ile işçileri taşıyan midibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Düzağaç Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda Şaban Sarı idaresindeki 41 GD 116 plakalı hafif ticari araç ile Adnan Şenol yönetimindeki 41 P 2762 plakalı işçileri taşıyan midibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüsün devrildiği kazada, araç sürücüleri ile 4 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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