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Kocaeli'de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

01 Şubat 2019 Cuma 18:51
Kocaeli'de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, hafif ticari araç ile işçileri taşıyan midibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Düzağaç Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda Şaban Sarı idaresindeki 41 GD 116 plakalı hafif ticari araç ile Adnan Şenol yönetimindeki 41 P 2762 plakalı işçileri taşıyan midibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle midibüsün devrildiği kazada, araç sürücüleri ile 4 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 18:51
  1. Kocaeli'de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı

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