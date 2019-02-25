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Kocaeli’de iki cinayetin azmettiricileri tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki kişinin öldürülmesi olayında cinayetleri azmettirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 2’si tutuklandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 23:23
Kocaeli’de iki cinayetin azmettiricileri tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki kişinin öldürülmesi olayında cinayetleri azmettirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 2’si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 13 Ekim’de Gebze Gaziler Mahallesi 1704 ile 1732. Sokak kesişiminde Osman Kaya (29), tartıştığı bir kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. 11 Kasım gecesi ise Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi üzerinde Oğuzhan Tatar (29), tartıştığı Ö.C.B. (20), T.T. (22) ve S.Ç. (21) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. İki cinayet arasında bağlantı olduğunu tespit eden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, incelemelerini derinleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Osman Kaya ve Oğuzhan Tatar’ı öldüren F.T., O.E., Ö.C.B., T.T. ve S.Ç.’nin alarak-verecek meselesi nedeniyle B.K. (38) ve babası A.K. (58) tarafından azmettirildiği tespit edildi. Bunun üzerine polis, Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla Gebze ve Çayırova’da 11 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda B.K., A.K., B.K., B.Y., F.O., S.G., O.B., A.P. ve A.Ö. gözaltına alındı. Polis kamerasıyla da kaydedilen operasyonda Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden B.K. ve B.K. isimli kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.K., B.Y., F.O., S.G., O.B., A.P. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 23:23
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