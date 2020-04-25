  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç

Kocaeli’de iftar kaçta olacak? Kocaeli iftar saati

Kocaeli iftar saati! Milyonlarca kişi mübarek ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur vakitlerini araştırmaya başları. Pek çok kişi “Kocaeli iftar saati” , “Kocaeli iftar vakitleri 2020” , “Kocaeli akşam ezanı saati” , “Kocaeli sahur vakitleri” konularını araştırıyor. İşte, Kocaeli iftar saati.

2020-04-25 16:26:00 -
Kocaeli’de iftar kaçta olacak? Kocaeli iftar saati

11 ayın sultanı ramazan ayı geldi. Milyonlarca kişi yaşadıkları şehirlerdeki iftar ve sahur vakitlerini araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Kocaeli’de iftar kaçta olacak? Kocaeli iftar saati

Kocaeli’de yaşayanlar “İftara kaç saat var?” , “Kocaeli’de akşam ezanı saat kaçta okunacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

KOCAELİ İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ 

Ramazanda oruçluyken yolculuğa çıkan kimse, yolculuk sebebi ile orucunu bozarsa ne gerekir?

Ramazan’da sefer mesafesi (en az 90 km.) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için, eğer orucunu seferîliği başladıktan sonra bozarsa kendisine keffâret gerekmez, sadece kaza gerekir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 402-405). Hz. Peygamberin (s.a.s.) Mekke’nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kadîd denilen yere varınca orucunu bozması (Buhârî, Savm, 34; Müslim, Sıyâm, 88) savaş şartlarının gereği olarak değerlendirilebilir. 

Kazaya kalan Ramazan oruçlarının belli bir sürede tutulma zorunluluğu var mıdır?

Ramazan ayında tutulamayan veya başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur’an-ı Kerim’de, “İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar.” (Bakara, 2/184) buyurulmaktadır. Kaza oruçlarının peşpeşe tutulması hakkında herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu oruçların, geciktirilmeksizin bir an önce tutulması uygun olur. Çünkü bu bir Allah hakkıdır. Kişi ne zaman öleceğini bilemez.

Ramazan orucunun kazası, oruç tutmanın haram olduğu günler dışında her zaman yapılabilir. Hz. Peygamber (s.a.s.), iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki birisi Ramazan bayramının birinci günü, diğeri kurban bayramı günleridir (Buhârî, Savm, 66-67).

Hanefîlere göre Ramazan oruçlarının kazası için bir zaman sınırlaması yoksa da mümkün olan ilk fırsatta bu oruçlar tutulmaya çalışılmalıdır (Kâsânî, Bedâî’,II, 104). Şâfiîlere göre ise bir Ramazan’da kazaya kalmış orucun, gelecek Ramazan’a kadar kaza edilmesi gerekir. Bir Ramazan’ın kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 364; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 645).

Burun damlası orucu bozar mı? | Oruçluyken burun damlası kullanılır mı?
Burun damlası orucu bozar mı? | Oruçluyken burun damlası kullanılır mı?

Oruç

Burun damlası orucu bozar mı? | Oruçluyken burun damlası kullanılır mı?

Toplu iftarlar yasak mı? | Aile iftarları yasak mı?
Toplu iftarlar yasak mı? | Aile iftarları yasak mı?

Etkinlikler

Toplu iftarlar yasak mı? | Aile iftarları yasak mı?

Tırnak yemek orucu bozar mı? | Oruçlukyen tırnak yenirse ne olur?
Tırnak yemek orucu bozar mı? | Oruçlukyen tırnak yenirse ne olur?

Oruç

Tırnak yemek orucu bozar mı? | Oruçlukyen tırnak yenirse ne olur?

Ramazan bayramı hangi güne geliyor?
Ramazan bayramı hangi güne geliyor?

Etkinlikler

Ramazan bayramı hangi güne geliyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı