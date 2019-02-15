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Kocaeli’de HDP İl Eş Başkanı tutuklandı

Kocaeli’de terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alınan 9 kişiden aralarında HDP İl Eş Başkanının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

15 Şubat 2019 Cuma 14:57
Kocaeli’de HDP İl Eş Başkanı tutuklandı

Kocaeli’de terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alınan 9 kişiden aralarında HDP İl Eş Başkanının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de terör örgütü propagandası ve sempatizanlığı yapanlara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti düzenlenen operasyona Özel Harekat polisleri de katıldı. Gebze, Darıca ve İzmit ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda aralarında HDP İl Eş Başkanı L.A.’nın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda materyale el konuldu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen HDP İl Eş Başkanı L.A., K.B., Z.T. ve S.O. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.Z. isimli şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:57
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