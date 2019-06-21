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Kocaeli’de gözaltına alınan 33 kişilik ihale çetesinden 16 şahıs adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli merkezli İstanbul ve Balıkesir illerinde düzenlenen polis operasyonunda, icra müdürlüklerindeki ihalelere fesat karıştırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında İYİ Parti meclis üyesinin de olduğu suç örgütü üyesi 33 kişiden 16’sı adliyeye sevk edildi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:02
Kocaeli’de gözaltına alınan 33 kişilik ihale çetesinden 16 şahıs adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli merkezli İstanbul ve Balıkesir illerinde düzenlenen polis operasyonunda, icra müdürlüklerindeki ihalelere fesat karıştırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında İYİ Parti meclis üyesinin de olduğu suç örgütü üyesi 33 kişiden 16’sı adliyeye sevk edildi.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, icra müdürlüklerinde düzenlenen ihalelerde 8-10 kişilik kalabalık bir gurubun usulsüzlük yaptıkları tespiti üzerine harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kocaeli KOM ekipleri, takibe aldıkları organize suç örgütü üyelerinin ildeki icra müdürlüklerinin düzenlediği taşınır ve taşınmaz mallar için yapılan ihalelerde usulsüzlük yaptıklarını, ihalelere katılım sağlayan şahıslarla görüşerek ihaleye girmelerini engelledikleri, ihalelere girmeme karşılığında ücret talep ettikleri tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Kocaeli, İstanbul ve Balıkesir illerinde şüphelilerin kaldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.


Aralarında İYİ Parti meclis üyeleri de var


Düzenlenen operasyonda aralarında İYİ Parti Körfez Belediyesi Meclis üyesi A.E.’nin de olduğu Kocaeli’de 28, İstanbul’da 4 ve Balıkesir’de ise 1 kişi olmak üzere toplam 33 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise iddia edilen suçlamalara ait olduğu tespit edilen dokümanlar, notlar, belgeler ve dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şahıslardan emniyette işlemleri tamamlanan 17’si dosya savcısı talimatı ile serbest bırakılırken kalan 16 şüpheli ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:02
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