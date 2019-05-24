0553 313 94 23

Kocaeli’de fırtına ağaçları devirdi çatıları uçurdu

Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Gebze ve Kandıra ilçelerinde ağaçları devirerek evlerin çatılarını uçurdu.

24 Mayıs 2019 Cuma 11:26
Kocaeli’de fırtına ağaçları devirdi çatıları uçurdu

Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Gebze ve Kandıra ilçelerinde ağaçları devirerek evlerin çatılarını uçurdu.


Kocaeli’de sabah saatlerinde şiddetli rüzgar büyük hasara neden oldu. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarın fırtınaya dönüşmesi sonucu Gebze ve Kandıra’nın turistik alanlarından biri olan Kerpe’de ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu. Rüzgarın şiddetinden ağaçların da devrildiği olayda çok sayıda ev ve işletme ile bazı araçlar hasar gördü. Fırtınada Kandıra ilçesi sahilinde denizde bulunan bir balıkçı teknesinin de battığı öğrenildi. Vatandaşlar meydana gelen hasarı gidermek için çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 11:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Emlak vergisini 412228 posta çeki hesabı ile ödeyebilirsiniz”
    1. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa..
    2. Bakan Kasapoğlu: “Sporun birleştirici..
    3. Karısını öldürmeye teşebbüs eden..
    4. Çocuk gözüyle "Bulgar zulmü"
    5. Anadolu Isuzu’dan kamyon ihracatına..
    6. Sutopunda final heyecanı başlıyor
    7. HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Bu..
    8. Nostalji bahçelerine çocukları gibi..
    9. Yabancı turist Bodrum’dan vazgeçmiyor
    10. İstanbul'dan acı haber: 1 polis şehit
    11. Fırtınada çatısı komşusunun çatısına..
    12. SpaceX internet uydularını uzaya..
    13. Neredeyse herkes yeni çıkan..
    14. Göztepe bu sefer de başarmak istiyor
    15. Esenyurt Belediye binasında bıçaklı..
    16. Engelli öğrencilerin çalışmaları ‘Yıl..
    17. Nef'in sponsor olduğu üç takım da..
    18. "Türk edebiyatının üstadı: Necip Fazıl..
    19. Hilmi Güler: “Ordu akıllı ve dijital..
    20. İntihar olayında gözaltı sayısı 5’e..
    21. Lalaşahin’de ramazan bereketi
    22. Adalet Bakanı Gül, Ulucanlar’da
    23. Biga’da zabıtadan toplu taşıma..
    24. Edirnespor genel kurulu tamamlandı
    25. Teknosa'dan bayram öncesi "Tupturuncu..
    26. Tevfik Göksu’dan İmamoğlu’na yanıt
    27. "Bakü, UEFA Avrupa Ligi final maçına..
    28. Şaphane’de kadınların ilçe ekonomisine..
    29. Hollanda’nın AP seçimlerinde resmi..
    30. Kocaeli’de fırtına ağaçları devirdi..
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Bakanlık duyurdu! 1500 yıl yetecek rezerv bulundu
    Bakanlık duyurdu! 1500 yıl yetecek rezerv bulundu
    Ünlü gazeteci: HDP'li Sezai Temelli, İsmet İnönü'nün akrabası
    Ünlü gazeteci: HDP'li Sezai Temelli, İsmet İnönü'nün akrabası
    Metin Külünk'ün başlattığı 'İstanbul Hareket'i büyüyor
    Metin Külünk'ün başlattığı 'İstanbul Hareket'i büyüyor
    Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma!
    Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma!

    Günün Karikatürü

    24 Mayıs 2019
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti