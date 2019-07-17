Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandığı belirlenen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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