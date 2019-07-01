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Kocaeli'de FETÖ/PDY davasında karar

Davada yargılanan 17 sanığa, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 10 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:39
Kocaeli'de FETÖ/PDY davasında karar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 17 sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 10 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar A.D, G.A, A.S. ve B.Y. ile avukatları hazır bulundu. Diğer 13 sanık müdafileri tarafından temsil edildi.

Duruşmada, dosyaya gönderilen evrakın ibraz edilmesinin ardından esasa ilişkin savunma yapmaları için sanıklara söz verildi.

Sanık A.D, öğrenciliğinin ilk dönemlerinde yapıya ait evlerde kaldığı süreç içerisinde kendi isteğiyle kaldığı evin işlerini üstlendiğini belirterek, "ev abiliği" olarak tabir edilen görevi kaldığı evin ihtiyaçlarını gidermek ve düzeni sağlamak sorumluluğuyla yerine getirdiğini söyledi.

Askeri tabiplik sınavlarına herhangi bir yönlendirme veya belirlenmiş bir hedefe ulaşma amacıyla girmediğini savunan A.D, gelinen aşamada genç bir hekim olarak içinde bulunduğu durum ve geçmişteki olaylar sebebiyle pişmanlık duyduğunu ifade etti.

A.D, önceki tüm savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, beraatini talep etti.

Sanık G.A. da hekim olarak mesleğini en iyi şekilde yerine getirmek dışında bir amacı olmadığını savunarak, beraatini istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliğinden" sanıklardan E.Ç'ye 10 yıl, S.B'ye 8 yıl 9 ay, C.Ç. ve G.A'ya 7 yıl 6'şar ay, A.S, B.Y. ve E.Ş'ye 6 yıl 10 ay 15'şer gün, A.D'ye 5 yıl, L.R'ye 3 yıl 1 ay 15 gün, H.Y'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Sanıklar O.K. ve T.D. de aynı suçtan 1 yıl 8 ay 18'er gün, Ş.A, M.S, E.C, M.T. ve O.E.Ü. ise 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti ayrıca sanıklar O.K, T.D, Ş.A, M.S, E.Ç, M.T. ve O.E.Ü. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:39
  1. FETÖ

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