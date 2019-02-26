0553 313 94 23

Kocaeli’de FETÖ’nün gizli dershanesi ortaya çıkarıldı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli merkezli İstanbul ve Ankara’da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgüt üyelerinin çocuklarını eğitme amacıyla bir apartman dairesinde oluşturulan gizli dershane ortaya çıkarıldı.

26 Şubat 2019 Salı 19:05
Kocaeli’de FETÖ’nün gizli dershanesi ortaya çıkarıldı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli merkezli İstanbul ve Ankara’da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgüt üyelerinin çocuklarını eğitme amacıyla bir apartman dairesinde oluşturulan gizli dershane ortaya çıkarıldı. Operasyonda ilgili 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Kocaeli merkezli, İstanbul ve Ankara illerinde yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında örgüt üyesi olma suçundan yakalama kararı bulunan, örgütün sözde üst düzey yönetici konumundaki mahrem abileri ve ailelerini yasadığı yollarla yurt dışına geçişlerini sağlayan ve yasa dışı olarak Kocaeli’de dershanecilik yaptıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şahıslara ait ikametlerinde yapılan aramalarda ise örgüte ait olduğu değerlendirilen yüksek miktarda para, dijital materyal, örgütsel doküman ve kitap ele geçirildi.



Örgüt eğitiminde kullanılan gizli dershane böyle görüntülendi


Operasyonda örgüt üyelerinin çocuklarına eğitim verilmesi için bir apartman dairesinde oluşturulan kaçak dershane ise ortaya çıkarıldı. Daire içerisindeki odaların yazı tahtalar ve sıralar yerleştirilerek sınıflara dönüştürüldüğü dershanenin ise görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde daire içinde oluşturulan dershanenin içindeki sınıflarda tahtalara yazılan tarih ve siyasetle ilgili derslerin anlatıldığı yazılar görünüyor. Dershanede inceleme yapan ekiplerin çok sayıda dokümana el koyduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 19:05
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vergi Haftası kutlanıyor
    1. Vergi Haftası kutlanıyor
    2. AK Parti'nin Erzincan mitingi
    3. Denizden FETÖ’nün yayınları çıktı
    4. "Akdeniz'de ne işiniz var diyen..
    5. Reyhanlı’daki terör saldırısı davası..
    6. Sudan'da OHAL savcılıkları kurulacak
    7. "Onurumuz, gururumuz için oynadık"
    8. Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz..
    9. Samsun’da gasp iddiasına adli kontrol
    10. Adıyaman'da iş kazası: 1 ölü
    11. Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü
    12. GÜNCELLEME - İş yeri sahibinden..
    13. "Hocalı'da planlı, programlı, kamera..
    14. Uluslararası Af Örgütü'nden Fas'a "Rif..
    15. Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
    16. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü..
    17. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    18. Kars'ta uyuşturucu ticareti yapan 2..
    19. Şenol Güneş: "İstifa iddiaları tamamen..
    20. TRT'deki FETÖ yapılanması davasında..
    21. Sedanur’un davası Yozgat’ta görülecek
    22. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı..
    23. Macron'dan sarı yeleklilere suçlama
    24. Hocalı katliamının 27. yılı
    25. İmamoğlu, Birinci ailesinin tek göz..
    26. Yarın İstanbul'da kar yağacak mı? 27..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan’da..
    28. Mısır'daki idamlara tepki
    29. "İhanet şebekelerine asla fırsat..
    30. Mısır'daki idamlara tepki
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!