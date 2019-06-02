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Kocaeli’de feci kaza: 2 ölü, 4 ağır yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi feci şekilde can verirken, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

02 Haziran 2019 Pazar 16:28
Kocaeli’de feci kaza: 2 ölü, 4 ağır yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi feci şekilde can verirken, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.


Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi İzmit-Kandıra Yolu Çubuklu Osmaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kandıra istikametinde seyir halinde olan Necdet T. idaresindeki 34 AZ 8993 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Recep Y. yönetimindeki 41 TS 590 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan Necdet Y., Azra Y. (3) yaralanırken, Nurgül Yıldız isimli kadın araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan sürücü Recep Y., Leman Yaşar isimli kadın ve Asyanur Y. isimli çocuk yaralandı.



Ortalık savaş alanına döndü


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken; Nurgül Yıldız isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Leman Yaşar da hayatını kaybetti. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.



"Bir sürü can yandı bu yolda"


Kaza anını gören kandıra ilçesi Şeref Sungur Mahallesi Muhtarı Ergün Akıncı, her bayram aynı yolda ölümlü kazaların yaşandığını ve yetkililerin bu duruma müdahale etmesi gerektiğini belirterek, “Biz bu yoldan İzmit’te gelip gideriz. Her bayram, düğün dernekte bu yolda kazalar olur. Biraz yağış olsun hemen kaza oluyor. Buradan yetkililere sesleniyorum, Büyükşehir Belediyesi başkanı ve sayın Valimiz başta olmak üzere bu yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bir an önce yapsınlar artık, yeter. Bir sürü can yandı bu yolda, halen yanmaya devam ediyor. Ben biraz daha geriden geliyordum. Tam olarak göremedim. Sağlıkçı ve itfaiyeci arkadaşlar gerekeni yapıyorlar” dedi.



Yolda uzun araç kuyrukları oluştu


Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından olay yerinde hayatını kaybeden Nurgül Yıldız’ın cenazesi morga kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafiğe kapanan yol da ise uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan çalışmalar neticesinde araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 16:28
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