Kocaeli'de fabrikada korkutan yangın! Peş peşe patlamalar yaşandı... Kocaeli’de bir fabrikada korkutan yangın meydana geldi. Kartepe’de bulunan fabrikada yaşanan patlamalar sonrası yangın çıktı.

Kocaeli'de sabah saatlerinde korkutan bir yangın meydana geldi. Yangın 04.30 sıralarında Karatepe Arslanbey Sanayi Bölgesinde bulunan bir atık pil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arslanbey OSB içindeki bir atık pil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaşanan patlamalar sonrasında başlayan yangında fabrika içinde gece vardiyasında olan 10 işçi dışarı çıkarıldı. Patlamalarla yanan fabrika alanına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahaleleri sürüyor.

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