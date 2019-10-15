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Kocaeli'de evde patlama: 2 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında baba ile kızı öldü, anne yaralandı. Cinnet getiren babanın evdeki tüpü tutuşturduğu iddia ediliyor.

15 Ekim 2019 Salı 20:02
Kocaeli'de evde patlama: 2 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evde patlama sonucu çıkan yangında baba ve kızı öldü, anne yaralandı. 

Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleriyle doğal gaz şirketi yetkilileri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangının çıktığı evde yapılan incelemede, baba ve kızın cesedine ulaşıldı.

Yaralı olarak kurtarılan anne ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle çevredeki bazı evlerin de camları kırıldı.

Ekiplerin patlamanın nedenini belirlemek için başlattığı çalışma sürüyor. İddia patlama ve sonrasında çıkan yangının, cinnet getiren babanın evdeki tüpü tutuşturmasıyla meydana geldiği yönünde. 

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 20:02
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