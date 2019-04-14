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Kocaeli'de ev yangını

Kandıra ilçesindeki yangında bedensel engelli bir kişi yaşamını yitirdi

14 Nisan 2019 Pazar 01:05
Kocaeli'de ev yangını
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evde çıkan yangında bedensel engelli bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde Remzi Kıcı'ya ait evden alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, Remzi Kıcı'nın evde tek başına olan bedensel engelli kızı Neşe Kıcı'yı (32) yaralı olarak Kandıra Devlet Hastanesine kaldırdı. Kıcı kurtarılamadı.

Evin oturma odasında bulunan televizyonun devrildiği, yangının bu nedenle çıkmış olabileceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 01:05
  1. 1 ölü
  2. Engelli Kişi
  3. Yangın

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