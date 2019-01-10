Kocaeli'de ev yangını

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi Kassel Sokak'taki bir apartmanın zemin katında bulunan İbrahim Yalçın'ın ikamet ettiği evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaşlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.



