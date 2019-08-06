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Kocaeli’de ekmeğe yüzde 5’lik zam geldi

Kocaeli’de alınan kararla ekmeğe yüzde 5 oranında yapılan zamla 280 gram ekmek 1.

06 Ağustos 2019 Salı 10:44
Kocaeli’de ekmeğe yüzde 5’lik zam geldi

Kocaeli’de alınan kararla ekmeğe yüzde 5 oranında yapılan zamla 280 gram ekmek 1.75 TL’den satılacak. Vatandaşlar yapılan zamma tepki gösterirken, yüzde 20’ye yakın indirimin olacağı ‘halk ekmeği’ uygulamasının hayata geçirilmesi bekleniyor.



Kocaeli’de ekmeğe yüzde 5 oranında zam yapıldı. Yapılan zam doğrultusunda 5 Ağustos Perşembe gününden itibaren 210 gramı 1.25 TL’ye satılan ekmeğin gramajı 280 grama yükseltilerek 1.75 TL’den satılacak. Yapılan zam neticesinde kilogram fiyatı 5.90 TL olan, ekmeğin kilogramı 6.25’TL’den satılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, yapılan zammın belirlenen zam oranları doğrultusunda Kocaeli Valiliği izni ile yapıldığını söyledi. Yapılan zammın daha çok kar etmek olmadığını belirten Sarı, son günlerde yapılan zamlarla giderleri artan fırıncıların zarar etmesini engellemek amacı ile zam kararını aldıklarını ifade etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde hayata geçirilmesi planlanan ‘halk ekmeği’ uygulaması ile vatandaşlara daha ucuz bir fiyattan ekmek ulaştırmayı hedeflediklerini de ifade eden Sarı, ihale aşamasında olan projenin tamamlanması ile vatandaşların belirlenen büfelerden yaklaşık yüzde 20 daha ucuz bir şekilde ekmek alabileceğini dile getirdi.



“Yüzde 5’lik artışla Perşembe gününden itibaren satışlarımız başlayacak”


Yapılan zammın gerekli izinler ve zam oranları doğrultusunda yapıldığını dile getiren Ali Sarı, “Şu anda 210 gram ekmeği 1.25 TL’den satıyoruz. Yaklaşık 15 ay önce bu gramaj tarifesine geçtik. Ama ülkede yaşanan ekonomik krizler nedeni ile Bakanlığın belirlemiş olduğu ekmeğin kilogramının 6.25 TL’lik fiyata göre bir zam yaptık. 210 gram olan ekmeğimizin gramajını 70 gram arttırarak 280 gram olarak 1.75 TL olarak Perşembe gününden itibaren uygulamaya sokacağız. Tabii bunu Bakanlığın ve Kocaeli Valiliği’nin izniyle yapıyoruz. Perşembe gününden itibaren ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 TL olacak şekilde bir düzenleme yaptık. Buradaki zam oranı ise yüzde 5 miktarındadır. Yüzde 5’lik artışla Perşembe gününden itibaren satışlarımız başlayacak” dedi.



“Bu yüzde 5’lik zam oranı ile bu dönemi atlatacağız”


Giderlerinin artması ile ekmek fiyatlarına zam yapılmasının zorunlu hale geldiğini kaydeden Sarı, “Biz yaklaşık 5 aydır bakanlığın belirlediği kilogram fiyatının altında, 5.95 TL’den ekmeğin kilogramını satıyorduk. Un, elektrik, doğal gaz gibibütün girdilerimizdeki artıştan dolayı zam kaçınılmaz oldu. Biz de fırıncılar olarak zammı istemiyoruz ama bir noktadan sonra gerekli oldu. Şu andaki yüzde 5’lik zam sadece bizim zararımızı karşılar, kar etmemizi sağlamaz. Ama biz ülkenin ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde fırıncılar olarak devletimizin yanında olduğumuzu göstermek adına sadece zararı karşılamak adına böyle bir zamla bu dönemi geçirelim düşüncesine vardık. İnşallah bu yüzde 5’lik zam oranı ile bu dönemi atlatacağız” dedi.



“Vatandaşımıza yaklaşık yüzde 20 oranında daha ucuz ekmeği ulaştırmış olacağız”


Hayata geçirilecek halk ekmeği uygulaması ile vatandaşların yüzde 20 indirimli olarak ekmeğe ulaşabileceğini belirten Sarı, “Biliyorsunuz yeni bir Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanımız seçildi. Yeni belediye başkanımızın halk ekmek yönünde bir talebi oldu. Burada Büyükakın, vatandaşların halk ekmeği ilgisine duyarsız kalmadı. Bunu yaparken de esnafı karşısına almadı. Kocaeli genelinde 500’e yakın fırın var.Bin 500 civarında da ekmek satışı yapan bakkal ve büfeler var. Bu esnaflar da düşünülerek fırıncı ve diğer esnafların da etkilenmeyeceği bir halk ekmeği uygulaması yapılıyor. Burada bizi toptan ve perakende satışlarımız sırasında arada olan fark direkt vatandaşımızın cebine yansıyacak. Bakkallara ve büfelere yaptığımız satış fiyatından vatandaşlarımız ekmeği alacak. Kar güdülmeden vatandaş emeği alabilecek. 1.25 TL olan ekmek, halk ekmeği uygulaması ile 1 TL’ye satılacaktı ama ekmeğin gramajında ve fiyatında yapılan artışa göre görüşüp bir fiyat belirlemesi yapacağız. Vatandaşımıza yaklaşık yüzde 20 oranında daha ucuz ekmeği ulaştırmış olacağız” şekline konuştu.



Vatandaşlar yapılan zamma tepki gösterdi


Öte yandan, vatandaşlar ise ekmeğe zam yapılmasına tepki gösterdi. Bu tür zamların vatandaşları maddi olarak etkilediğini kaydeden vatandaşlar, bu tür zamların etik olmadığını söylediler. Temel gıdaların başında gelen ekmeğe zam yapılmaması gerektiğini belirten Nazmiye Gür, “Zam konusunda dokunulmaması gereken şeye dokunuşlar. Her şeyde zam var, ekmeğe de mi zam geldi? Yazık bu vatandaşlara. Kalabalık olmayan aileler, birkaç ekmek alıyor ama 5-6 nüfuslu bir ailenin masrafı ne kadar katlanacak? Çok yazık. Ben yapılan zammı yadırgadım, kınıyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:44
  1. doğa

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