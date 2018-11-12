'Düzenbazlar Çetesi'ne operasyonda, 100 çalıntı araç ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, ağır hasarlı araçların şasi numaralarını çalıntı araçlarınkileriyle değiştirip, bu araçları da satan çeteyi belirledi.

Kenilerine 'Düzenbazlar Çetesi' adını veren şüphelilerin yakalanması için 6 ay süren takibin ardından 'Pert Oto' operasyonu düzenlendi. Kendilerini galerici gibi gösterip araçları satan şüphelilere yönelik Kocaeli merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı, yaklaşık 100 çalıntı araç ele geçirildi. Araçlar, İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nin otoparkına çekildi. Otopark araçlarla doldu.



Polis yetkilileri, son yılların en büyük operasyonunu gerçekleştirdiklerini, vatandaşların araç satın alırken servise giderek araçların şasi numaralarını ruhsat bilgileri ile karşılaştırmalarını önerdi.