Kocaeli'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Kocaeli'de doğalgaz patlaması paniğe neden oldu

Karamürsel ilçesinde bir restoranda meydana gelen doğalgaz patlamasında işletme sahibi olduğu öğrenilen 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge ile İnönü caddelerinin kesiştiği noktadaki bir lahmacun ve pide salonunun mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. AA'nın haberine göre; restoranda yalnız olduğu sırada meydana gelen patlamada yaralanan işletme sahibi Aykut Canımoğlu (24) Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.