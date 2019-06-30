Kocaeli'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, Bollu Mahallesi Seyrek Kesecik mevkisinde kıyıya 20 metre mesafede su yüzünde ceset gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin dün denizde kaybolan Şenol Ayhan'a (27) ait olduğu belirlendi. Ayhan'ın cesedi, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bollu Mahallesi Seyrek Kesecik mevkisinde dün denize giren Şenol Ayhan (27), bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Vatandaşlar ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekiplerince Ayhan'ı bulmak için arama yapılmış, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.