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Kocaeli'de DEAŞ davası

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Suriye uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı

06 Aralık 2018 Perşembe 17:11
Kocaeli'de DEAŞ davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu, 2015-2017 arasında Irak ve Suriye'de DEAŞ adına faaliyet gösterdiği, infazlardan sorumlu olduğu ve örgüte yeni katılanlara eğitim verdiği iddiasıyla tutuklanan Suriye uyruklu sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fehed el-Sacır ve avukatı Erhan Gökbayraktar katıldı.

Duruşmada tercüman vasıtasıyla söz verilen Sacır, örgüt içerisinde kod adı kullandığı iddialarını kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını savundu.

DEAŞ Deyrizor bölgesine gelince Türkiye'ye geçtiğini anlatan Sacır, "Dosyanın içerisinde yer alan kafası kesilmiş insan fotoğraflarını ben çekmedim. DEAŞ örgütünün eylemlerini fotoğraflamadım, videoya almadım. Herhangi bir kod ismi kullanmadım." diye konuştu.

Sanık avukatı Gökbayraktar da müvekkili hakkında tanık beyanları dışında somut delil olmadığını savunarak, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 30 Ocak 2019'a erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Sacır'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 17:11
  1. DEAŞ davası
  2. Fehed El Sacır
  3. Kocaeli

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