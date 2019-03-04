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3 kişiyi öldürdü, sonra intihar etti!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde damat Ferhat Aslan kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu ve kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu'nu tabanca ile ateş ederek katletti. Aslan daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

04 Mart 2019 Pazartesi 07:16
3 kişiyi öldürdü, sonra intihar etti!

Olay, gece saatlerinde Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle aralarında sorunlar olan Ferhat Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu'nun evine geldi. Aslan evde kayınvalidesi ve kayınbiraderleri ile tartışmaya başladı.

İntihar etti

DHA'nın haberine göre; tartışma sırasında tabancasını ardı ardına ateşleyen Aslan kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu ile kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu'nu vurdu. Ferhat Aslan daha sonra başına dayadığı tabancayla intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuları eve geldiklerinde yerde kanlar içerisindeki 4 kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekibinin yaptığı incelemenin ardından ölenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 07:16
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