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Kocaeli’de çevre dostları sertifikayla ödüllendirildi

Kocaeli’de sürdürülen "Evlat Aşkına Sıfır Atık Projesi"ne destek veren kamu kurumlarına, okullara, sivil toplum kuruluşlarına ve en fazla bilgilendirme yapan kişilere sertifikaları verildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:27
Kocaeli’de çevre dostları sertifikayla ödüllendirildi

Kocaeli’de sürdürülen "Evlat Aşkına Sıfır Atık Projesi"ne destek veren kamu kurumlarına, okullara, sivil toplum kuruluşlarına ve en fazla bilgilendirme yapan kişilere sertifikaları verildi.


Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEMA Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Evlat Aşkına Sıfır Atık Projesi” sertifika töreni, geniş bir katılım ile Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kocaeli’nde sürdürülen “Evlat Aşkına Sıfır Atık Projesi” ile 110 bin kişiye ulaşıldığı belirtilen sertifika töreninde, proje kapsamında en fazla bilgilendirme yapan kişi ve kurumlara sertifika verildi. Sertifika programına Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Milli Eğitim Bakanlığı AR-GE Eğitim ve Sıfır Atık Koordinatörü Fatih Kınacı, İş yeri Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü Özkan Avcı, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ünal Bostan, Tema Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol ve aileler katıldı.


Proje ile ilgili programda bir sunum yapan Tema Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol, “Sıfır Atık Projesi kapsamında; proje ortakları ile birlikte okullarımız başta olmak üzere kamu kurumlarında, sivil toplum kuruşlarında, kurs merkezlerinde, üniversitemizde binlerce kişiye sıfır atık projesi ile birlikte Evlat Aşkına Projesi’nin tanıtımı yapıldı. Bilgilendirme yapılan kişi ve kurumlar daha sonra çevresindeki insanlara ulaşarak 110 bin kişiye bilgilendirme yaptıklarını kayıt altına aldı. Gelecek adına projemize destek veren tüm ailelerimize teşekkür ediyoruz” dedi.


Daha sonra konuşan Vali Yardımcısı Dursun Balabanprojenin Kocaeli’de olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz çevreyi geleceğimizin teminatı gençlerimizden miras alıyoruz. Bunun için çevre ve kaynakları etkin kullanmalı ve korumalıyız. Günlük yaşantımızda kullanmış olduğumuz kaynaklarımızı israf etmemeliyiz. Kocaeli çevre anlamında ayrı bir değere sahip nadir illerimizden biri. Yapılan çalışmalar bu değerlere sahip çıkılacağına inanıyorum” diye konuştu


Konuşmaların ardıdnan törende “Evlat Aşkına Sıfır Atık Projesi” ile ilgili kısa filmlerin izlenilmesinin sonrasında projeye destek veren kamu kurumlarına, okullara, sivil toplum kuruluşlarına ve en fazla bilgilendirme yapan kişilere sertifikaları takdim edildi. Kocaeli’de en fazla bilgilendirmeyi Canan Hancı yaptı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:27
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