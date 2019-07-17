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Kocaeli’de Bylock kullanıcısı 2 şahıs gözaltına alındı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de FETÖ/PDY’nin haberleşme programını kullandığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:41
Kocaeli’de Bylock kullanıcısı 2 şahıs gözaltına alındı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de FETÖ/PDY’nin haberleşme programını kullandığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.


Kocaeli’de düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY’nin haberleşme programını kullandığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre FETÖ PDY’nin haberleşme programı Bylock’u kullandığı belirlenen şahısların yakalanması için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sabah saatlerinde Çayırova, İzmit, Kartepe ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Bylock’u kullandığı tespit edilen özel sektör çalışanı İ.K. ve İ.K. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 1 şahsın ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:41
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