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Korona Virüs

Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 16:08:00 -
Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Yükselen Sokağı'nda, pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan ve tedavi altına alınan 6 kişinin, diğer evlerdeki bazı vatandaşlarla temas kurdukları gerekçesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantinaya alınmasına karar verildi.

Sokakta başlatılan karantina uygulamasının 7 gün süreceği ve vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı bildirildi.

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