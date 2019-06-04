Kocaeli’de bin 500 öğrenciye çevre bilinci aşılandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde çocuklarda çevre bilincinin oluşması amacıyla başlatılan proje kapsamında bin 500 öğrenci ve binerce aileye eğitim verildi.

DP World Yarımca Limanı, Dünya Çevre Günü kapsamında çocukların çevre konusunda bilinçlendirilmesi için Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve Körfez Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak “Çöpüme Sahip Çıkıyorum” projesine imza attı. Proje kapsamında DP World Yarımca’nın girişimiyle ilçe okullarındaki çocuklarda başta tek kullanımlık plastik atıkların azaltımı ve geri dönüştürülmesi olmak üzere çöp ve dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak amaçlandı. Bunun için Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’yle yapılan işbirliği çerçevesinde hazırlanan eğitim materyalleri ve Bilgi Üniversitesiyle geliştirilen oyunla sadece öğrenciler değil, öğretmenler de eğitildi. “Çöpümü sahip Çıkıyorum” projenin Körfez’deki bu pilot uygulamasında bin 500 öğrenciye doğrudan ulaşıldı ve aileleriyle birlikte 6 bin kişi atıklar konusunda eğitim gördü. Bunun içinKörfez’de 24 okulda 54 öğretmende eğitim aldı. Öğrenciler 13 etkinlik planını tamamlayarak toplam 2 bin saatlik eğitim aldı.

Geçtiğimiz Mart ayında yapılan protocol hakkında açıklamalarda bulunan DP World CEO’su Kris Adams dünya denizlerindeki kirliliğe dikkat çekerek, "Değişime kendimizden başlamamız gerek. Eğitim bu değişim için en önemli unsurlardan biri. Bu minvalde değişimi kendimizden başlatacağımıza, çalışanlarımız ve onların aileleriyle beraber çevremize de rol modeli olabileceğimize inanıyoruz" dedi. Impact2030 Birleşmiş Milletler bünyesinde kamu ve özel sektörün birlikte adımlar attığı çevre konulu bir girişim. DP World, tüm limanlarıyla birlikte bu girişimin üyesi ve çevre duyarlığı konusunda aktif” dedi.

Çevre bilincinin oluşması konusunda çeşitli projelere imza atan DP Word, kurum içesinde de bu konuda çeşitli uygulamalar başlatıyor. Bu kapsamda limanda kağıt bardak kullanımına son verildi, böylece her yıl 1 milyon 300 bin kağıt bardağın çöpe atılmasına son verildi. Tuvalet ve lavabolarda kağıt havlu yerine el kurutma makineleri konulurken, toplam kağıt havlu tasarrufu 186 kilometreyi buldu. Ofislerde masa altındaki çöp kovaları kaldırıldı ve her ofise geri kazanım kutuları kondu. Böylece ambalaj atıklarının ayrıştırılmasında yüzde 25 katkı sağlandı. Su sebilleri içme suyu şebekesine bağlandı ve plastik damacana alımına son verildi. Yıllık bin 920 adet damacanadan tasarruf edildi. Tuvaletlerde susuz pisuara geçildi ve böylece yılda 1 milyon 200 bin litrenin üzerinde su tasarrufu yapıldı. Bu miktar, 16 kişinin yıllık su ihtiyacına karşılık geliyor. Liman sahasına 800 ağaç dikildi. Printerlarda kartlı sisteme geçildi ve ilk ay 37 bin sayfa daha az baskı alındı. Liman aydınlatması konusunda çevreye en duyarlı aydınlatma ekipmanları seçilmiş olup, yıllık tüketilen enerjiden yüzde 59tasarruf ediliyor.