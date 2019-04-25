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Kocaeli’de belediyeye ait depo alev alev yanıyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde belediyeye ait bir depoda yangın çıktı.

25 Nisan 2019 Perşembe 05:36
Kocaeli’de belediyeye ait depo alev alev yanıyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde belediyeye ait bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Olay Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 17 Ağustos Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kartepe belediyesine ait depoda henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alev topuna dönen binadaki çıkan yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 05:36
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