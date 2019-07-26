0553 313 94 23

Kocaeli’de belediyenin lojmanlarını ihtiyaç sahipleri kullanacak

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait ve kamu tarafından kullanılan yapılar, alınan karar ile artık ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz konaklayacakları yerler haline dönüştürülecek.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:57
Kocaeli’de belediyenin lojmanlarını ihtiyaç sahipleri kullanacak

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait ve kamu tarafından kullanılan yapılar, alınan karar ile artık ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz konaklayacakları yerler haline dönüştürülecek.


Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesine ait lojmanlar ihtiyaç sahipleri tarafından kullanılacak. Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu dönemde açıkladığı seçim vaadi olarak açıkladığı proje hayata geçiriliyor. Proje kapsamında belediyeye ait iki bina, bundan sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlar, barınma imkânı olmayan ve sağlık hizmetleri için il dışından gelen hasta yakınlarının faydalanacağı ücretsiz konaklayacağı yerlere dönüştürülecek. İzmit ilçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde 10 bin 538 metrekarelik alanda bulunan 2 bloktan oluşan binalarda toplam 21 daire, ihtiyaç sahiplerini misafir edecek.


Hayatını sürdürmekte zorlanan, barınma imkânı olmayan ve Kocaeli’de sağlık hizmetlerinden faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların konaklayacağı binalar iki bloktan oluşuyor. Binaların boşaltım süreci devam ediyor. Yaklaşık 1 ay sürecek olan boşaltım işleminin ardından binalar, barınma merkezi ve hasta yakınlarının faydalanacağı tesisler haline dönüştürülecek. Tapu alanı 10 bin 538 metrekare olan yerleşim yerinin konut alanı 3 bin 685 metrekare olarak belirtiliyor. Büyükşehire ait iki binada toplam 21 daire bulunuyor. Binalarda 113 metrekarelik 6 adet 3+1, 118 metrekarelik 5 adet 3+1 ve 90 metrekarelik 10 adet 2+1 daireler bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afyonkarahisar’da “Habersiz Deprem Tatbikatı” yapıldı
    1. Afyonkarahisar’da “Habersiz Deprem..
    2. Safranbolu’da 20. Uluslararası Altın..
    3. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden..
    4. Çaykur Rizespor'un Bolu kampı
    5. 14 ayrı motosiklet hırsızlığı yapan..
    6. Deniz suyu analizleri sonuçlandı
    7. Şampiyon sahaya indi
    8. Bilecik’in meyvelere dondurmalara tat..
    9. İkinci el araç ticareti ’yetki..
    10. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    11. Kocaeli’de belediyenin lojmanlarını..
    12. 2,5 metrelik kara yılan korkuttu
    13. Başkan Yüzügüllü çalışmaları takipte
    14. 5 milyon 96 bin 286 adet fidan..
    15. Burhan Kuzu'dan çakma tarihçiye cevap!
    16. Kütahya’nın kardeş şehri Pecs ile iş..
    17. Belçika'da sıcaklık rekoru
    18. Kablo ve kombi hırsızlığı şüphelileri..
    19. Trafikteki başarısı bisiklet kazandırdı
    20. Rusya'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile..
    21. Adramytteion kazı ekibinden Kaymakam..
    22. Şimdi Batı düşünsün! Türkiye ve Rusya..
    23. Beyazgül sanayi esnafıyla bir araya..
    24. Türkiye-Rusya 16. Dönem KEK Toplantısı
    25. Fatsa Huzurevi yakında açılacak
    26. Türkiye-Rusya 16. Dönem KEK Toplantısı
    27. İran alıkoyduğu tankerdeki Hindistanlı..
    28. MSB:"Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde..
    29. Suriye’de son 10 günde 103 sivil öldü
    30. Dicle Elektrik çalışanına başarı..
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!