Kocaeli'de anne ve kızının kaybolması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de anne ve kızının kaybolmasına ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının Basın Kanunu'nun 3/2 maddesi gereği yasaklanması talebinde bulundu.

Söz konusu talebi değerlendiren Körfez Sulh Ceza Hakimliği, anne ve kızının kaybolmasına ilişkin haberlerin soruşturma tamamlanana kadar yasaklanmasına karar verdi.

- Olay

Körfez ilçesinde yaşayan aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine, 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

Kazı çalışması sırasında dün kemik parçası bulunmuş, bölgedeki olay yeri inceleme ekiplerince alınan kemik parçası incelenmek üzere İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında anne Havva, baba Harun, ağabey İsa ile kardeşler Fatih ve Ayşe Palu, İzmit ilçesindeki evlerinde, Tuncer ve eşi Emine Ustael de İstanbul'da canlı yayın konuğu oldukları televizyon kanalının stüdyolarının bulunduğu binaya gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.



