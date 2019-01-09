Kocaeli'de anne ve kızının kaybolması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen anne ile kızının bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında İzmit'teki evlerinde yapılan aramadan sonra gözaltına alınan aile üyelerine mahalleli tepki gösterdi.

Körfez Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından aile üyelerinden 5 kişinin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İskete Sokak'taki evlerinde gözaltına alınarak çıkarılışları sırasında vatandaşlar, şüphelilere tepkisini ortaya koydu.

Gözaltına alınan aile fertlerine tepki gösteren vatandaşlardan Ayşenur İstif, gazetecilere yaptığı açıklamada, arka sokakta yaşadığını belirterek, gözaltına alınan aile fertlerinin simalarını tanıdığını söyledi.

Olayı televizyon programında öğrendiğini anlatan İstif, evin kendilerine yakın olmasından dolayı arama yapılan bölgeye geldiğini kaydetti.

İstif, gözaltına alınan şüphelilerin polis araçlarına bindirilmesi sırasında tepkisini ortaya koyduğunu dile getirerek, "Çok sinirliyim, bir anne evladının tırnağına kıyamazken gömüp toprağa koyması çok zoruma gitti. Bir annenin evladına bunu yapmasını düşünemiyordum. Bir anne ve erkek kardeşin bunu yapması vicdanımı çok acıttı. Allah herkese imanlı ve inançlı insanlar olmayı nasip etsin. Allah hepimizi böyle insanlardan uzak etsin." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Selçuk Yıldırım da olayın ve aileyi televizyon programında gördüklerini aktararak, ondan önce aileden şüphelenmediklerini bildirdi.

Öte yandan, Meryem ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen bölgedeki kazı çalışmaları da devam ediliyor.

- Olay

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan, aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.



Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine, 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne Havva, baba Harun, ağabey İsa ile kardeşler Fatih ve Ayşe Palu, İzmit ilçesindeki evlerinde, Tuncer ve eşi Emine Ustael de İstanbul'da canlı yayın konuğu oldukları televizyon kanalının stüdyolarının bulunduğu binaya gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.



