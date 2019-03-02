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Kocaeli’de alkollü sürücü dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil önce motosiklete ardından bir yayaya çarptı.

02 Mart 2019 Cumartesi 20:21
Kocaeli’de alkollü sürücü dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil önce motosiklete ardından bir yayaya çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde T.A. idaresindeki 34 FJ 0708 plakalı otomobil, seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü yaralanırken, T.A. isimli şahıs aracı ile olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 600 metre ilerleyen T.A. idaresindeki otomobil, yoldan karşıya geçmek isteyen Semih Beşkaya (35) isimli bir vatandaşa çarptı. Otomobilin çarptığı Semih Beşkaya ağır yaralandı. 2 kişiyi yaralayan otomobil sürücüsü T.A., daha sonra park halinde olan yol kenarında park halinde olan 35 KPG 11 plakalı otomobile ve 41 T 3313 plakalı ticari taksiye çarparak durabildi. Yaşanan olayda otomobil sürücüsü T.A. da yaraladı.


Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsü T.A. ve Semih Beşkaya isimli vatandaş Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Semih Beşkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. T.A. isimli şahsın ise hastanede yapılan kontrollerinde alkollü olduğu belirlendi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 20:21
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