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Kocaeli’de akaryakıt tırtıkçılığı yapan çete çökertildi: 5 gözaltı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de dolum tesisinden çıkan mühürlü tankerlerden yasa dışı yollarla aldıkları yakıtlara 10 numara yağ katarak piyasaya sürerek milyonlarca liralık vurgun yapan 5 kişi çete, polis operasyonu ile çökertildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:00
Kocaeli’de akaryakıt tırtıkçılığı yapan çete çökertildi: 5 gözaltı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de dolum tesisinden çıkan mühürlü tankerlerden yasa dışı yollarla aldıkları yakıtlara 10 numara yağ katarak piyasaya sürerek milyonlarca liralık vurgun yapan 5 kişi çete, polis operasyonu ile çökertildi.



Kocaeli’nin Körfez ilçesinde akaryakıt dolum tesislerinden çıkan mühürlü tankerlerdeki yakıtlardan “Tırtıklama” yöntemiyle yakıt alarak kaçak yollarla piyasaya süren çete “Tırtıkçı 2” adlı operasyonla çökertildi. Edinilen bilgiye göre Körfez ilçesinde bulunan dolum tesisinden çıkan akaryakıt yüklü mühürlü tankerlerin, akaryakıt istasyonlarına eksik yakıt getirdiği şikayeti üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. İnceleme sonrasında mühürlü tankerlerin mola yerlerinde mühürlerini bozmadan sökerek içindeki yakıtların başka araçlara aktarıldığını tespit eden ekipler, yaklaşık 20 gün önce tanker sürücülerine yönelik “Tırtıkçı 1” adlı operasyon düzenleyerek 10 kişiyi gözaltına adlı.



Tırtıkçı 2 operasyonu ile akaryakıt hırsızlık çetesi çökertildi


İlk operasyonun ardından araştırmalarını derinleştiren Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tankerlerden yasa dışı yollarla alınan yakıtların ruhsatsız bir depoda 10 numara yağ katarak kaçak olarak satışını yapıldığı belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi. “Tırtıkçı 2” adlı operasyonda tırlardan alınarak 10 numara yağ katıldıktan sonra satışa hazırlanan 6 bin 250 litre motorine el konuldu. Yakıtları araçlardan yasa dışı yollarla aldıkları belirlenen S.Ö., E.Y., F.Y., Y.Ç. ve H.Y., adlı şahılar ise gözaltına alındı.


Çaldıkları yakıta 10 numara yağ katarak milyonlarca liralık vurgun yaptılar


Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürülürken yasa dışı yakıt satışı işinde kullanıldığı tespit edilen 1 tıra da el konuldu. Çalınan akaryakıtların 10 numara karıştırılarak satışa hazırlandığı depo ise ruhsatsız olduğu tespit edilerek belediye ekiplerince mühürlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve sattıkları yakıtlarla milyonlarca liralık vurgun yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli, daha sonra Körfez Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:00
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