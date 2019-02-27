Kocaeli’de 635 öğrenci bisikletlerine kavuştu

İzmit Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi iş birliği içinde gerçekleştirilen bisiklet dağıtım töreniyle birlikte 635 öğrenci daha bisikletlerine kavuştu.

İzmit Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen bisiklet dağıtım töreni kapsamında Karamürsel ilçesi genelinde 635 öğrenciye bisikletleri teslim edildi. Karamürsel Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen törene Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narunoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Karamürsel’de 3.kez bisiklet dağıtım töreni heyecanı yaşanıyor. Bizde salona girince bu heyecanı yaşadık. Bisikletle ilgili projemizin Karamürsel’de yaygınlaşmasını sağlayan belediye başkanımız İsmail kardeşimize teşekkür ediyoruz. Biz her ilçede bisiklet dağıtmıyoruz, ancak belediye başkanımız İsmail kardeşimizin isteği doğrultusunda bisiklet sevincinin bu ilçemizde de yaşanmasını istedik. Bizim sınırlarımız dışında olsa da 10 yıllık görev süremiz boyunca Karamürsel’e de katkılarımız oldu” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.