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Kocaeli'de 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde Irak plakalı bir araçta yapılan aramada, 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

15 Ocak 2019 Salı 12:45
Kocaeli'de 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde nakli, kaçakçılığı ve ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışma kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda uygulama gerçekleştirdi.

Irak plakalı bir araçta yapılan aramada, çeşitli bölümlere gizlenmiş vaziyette 100 paket halinde 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili araçtaki 3 şüpheli, "uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 12:45
  1. eroin
  2. Kocaeli
  3. uyuşturucu operasyonu

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